Pakistan leone domestico in fuga semina il panico a Lahore | feriti lievi tra i passanti

Un episodio che ha sconvolto Lahore: un leone domestico in fuga ha seminato il panico tra la folla, provocando momenti di grande paura e confusione. Le immagini di videosorveglianza raccontano una scena incredibile, mentre l’animale si scaglia tra le vie della città . Fortunatamente, le vittime hanno riportato solo ferite lievi e sono state rapidamente soccorse. Le autorità stanno ora indagando per garantire che simili incidenti non si ripetano.

Attimi di paura a Lahore, in Pakistan, dove un leone tenuto in cattività è riuscito a scappare da una proprietà privata, seminando il panico tra i passanti. Un video di sorveglianza mostra l'animale mentre si arrampica su un muro di recinzione e si getta su una strada affollata, aggredendo una donna e due bambini. Le tre persone sono state prontamente soccorse e portate in ospedale, e secondo quanto riferito dalle autorità locali, non avrebbero riportato lesioni gravi. L'episodio ha riaperto le polemiche sull'uso domestico di animali selvatici, una consuetudine ancora presente in alcune zone del Pakistan. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pakistan, leone domestico in fuga semina il panico a Lahore: feriti lievi tra i passanti

