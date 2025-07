Texas oltre 100 le vittime dell' alluvione

In Texas, l’alluvione si è trasformata in una tragedia senza precedenti, con oltre 100 vittime e il numero che continua a crescere. La contea di Kerr, epicentro della catastrofe, registra 68 decessi confermati e numerosi dispersi. I soccorritori lavorano incessantemente sotto la pioggia incessante, mentre le preoccupazioni per nuove esondazioni aumentano. Questa calamità ci ricorda quanto siano fragili le nostre comunità di fronte alla forza della natura.

I numeri in continuo aggiornamento – le vittime dell'alluvione hanno superato quota 100 – parlano di un disastro senza precedenti nel paese. La contea di Kerr, è l'epicentro della tragedia con 68 morti confermati. I soccorritori continuano a cercare sopravvissuti -all'appello mancano ancora più di 30 persone -ma la speranza si affievolisce di ora in ora. La pioggia non smette di cadere. Il rischio di nuove esondazioni dietro l'angolo. Intanto la polemica sulla mancata evacuazione dei campi non si placa.

Alluvione Texas, perché il livello dei fiumi è cresciuto così velocemente - Dopo le piogge torrenziali del 4 luglio, i fiumi Llano e Guadalupe sono cresciuti rapidamente nel Texas centrale, provocando piene improvvise che hanno travolto intere aree. Come scrive tg24.sky.it