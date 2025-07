Come le celebrità plasmano il panorama del marketing digitale

Le celebrità non sono più solo icone di stile, ma veri e propri influencer che modellano il marketing digitale con il loro carisma e autenticità. Dal lancio di prodotti al coinvolgimento sui social, la loro influenza si traduce in strategie innovative e campagne virali. Scopri come queste star plasmiano il panorama attuale del marketing digitale su Donne Magazine, rivoluzionando il modo in cui i brand comunicano e si connettono con il pubblico.

