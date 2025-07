Orio al Serio chi è l’uomo morto risucchiato dal motore di un aereo e cosa sappiamo finora

Una tragedia sconvolge l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio: un uomo è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo in fase di partenza. Le autorità stanno indagando sulle cause, con ipotesi di suicidio che emergono tra le possibilità. Le operazioni di volo sono riprese dopo una sospensione, ma il dramma ha lasciato tutti sotto shock. Ecco cosa sappiamo finora su questa vicenda che scuote il mondo dell’aviazione e non solo.

Tragedia all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio: un uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Non si esclude l'Ipotesi suicidio. Le operazioni di volo dell'aeroporto di Milano Bergamo sono riprese intorno alle 12, dopo una sospensione a partire dalle 10.20 di martedì 8 luglio, a causa di un incidente mortale avvenuto su una via di rullaggio dello scalo. A dare la notizia, è stata la Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio sui profili social, che in un primo momento ha parlato genericamente di un " problema".

Dramma a Orio al Serio, la traccia del volo coinvolto - Un dramma sconvolge l’aeroporto di Orio al Serio: un uomo si è lanciato contro un volo Volotea in partenza per le Asturie, con conseguenze tragiche e devastanti.

