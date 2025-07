Milano il legale del cittadino cinese arrestato per spionaggio | Non è hacker sospetta scambio persona

A Milano, si è svolta un'udienza cruciale per Zewei Xu, il cittadino cinese arrestato all'aeroporto di Malpensa su mandato internazionale degli Stati Uniti, accusato di spionaggio legato alle ricerche sui vaccini anti Covid. Con la difesa dell'avvocato Enrico Giarda, Xu ha rifiutato di rispondere, mentre si prepara a confrontarsi con un procedimento che potrebbe cambiare il corso della sua vita. La vicenda si infittisce e tiene alta l’attenzione internazionale.

È durata un’ora l’udienza presso la quinta Sezione penale d’Appello del tribunale di Milano, per Zewei Xu, il cittadino cinese di 33 anni arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso 3 luglio, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dagli Stati Uniti nel 2023. L’informatico cinese, accusato di spionaggio al tempo delle ricerche sui vaccini anti Covid e difeso dall’avvocato Enrico Giarda, è stato identificato e ha rifiutato l’estradizione negli Stati Uniti. Ora il Ministero della Giustizia dovrà confermare la richiesta di arresto in attesa dei 40 giorni, che partono dall’esecuzione della misura, affinché lo Stato richiedente l’estradizione mandi la documentazione per permettere alle difese di comprendere come si è arrivati all’individuazione dell’uomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, il legale del cittadino cinese arrestato per spionaggio: “Non è hacker, sospetta scambio persona”

