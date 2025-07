Totti e Ilary Blasi il tribunale ha deciso | la sentenza fa scoppiare l’ironia dei social!

una vera e propria soap opera da social, fatta di ironia, meme e commenti taglienti. La sentenza sul "caso Rolex" ha aperto un nuovo capitolo di gossip, dimostrando ancora una volta come l’Italia non smetta mai di essere affascinata dalle vicende di Totti e Blasi, anche nelle situazioni più delicate.

Il " caso Rolex " che da anni infiamma la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha finalmente un verdetto. Ma, come spesso accade quando si parla dell'ex coppia più famosa d'Italia, la decisione del giudice non ha spento il chiacchiericcio: anzi, ha acceso una nuova ondata di meme e battute sui social. Del resto, una storia che mescola cronometri di lusso, cassette di sicurezza e due ex pronti a darsi battaglia era destinata a diventare pop. Totti e Ilary Blasi, svelato il destino dei Rolex. Il tribunale civile di Roma ha deciso: i quattro Daytona contesi non finiranno né nel cassetto di Totti né in quello di Ilary.

Il tribunale civile di Roma ha stabilito che i quattro Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi andranno in “affido condiviso”: gli orologi, del valore di circa 80.000 euro, dovranno essere usati a turno. Vai su X

