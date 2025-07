Incendio a La Maddalena fiamme minacciano le case | persone salvate via mare anche un disabile in carrozzina

Una nube di fumo e il fragore delle fiamme hanno seminato paura a La Maddalena, dove un incendio minaccia le case del cuore dell’isola. Grazie al coraggio della Guardia Costiera, 20 persone, tra cui un disabile in carrozzina, sono state salvat? via mare in un'operazione di grande valore umano. La comunità ora si stringe attorno a chi ha affrontato questa dura prova, sperando in un pronto ritorno alla normalità.

