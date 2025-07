Very Mobile attiva il 5G per tutte le offerte Ma occhio al 5G cappato

Very Mobile ha attivato il 5G su tutte le offerte, portando la connessione di nuova generazione a portata di tutti. Tuttavia, attenzione: alcune tariffe sotto i 9,99 euro al mese includono solo il “5G cappato”, con velocità limitate rispetto alla piena rete 5G. Prima di scegliere, informati bene sulle caratteristiche per sfruttare al massimo questa tecnologia all’avanguardia. Continua a leggere per scoprire come orientarti tra le opzioni disponibili.

Da oggi tutte le offerte sono in 5G, ma attenzione al “tipo” di 5G disponibile per le sottoscrizioni sotto i 9,99 euro al mese. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Very Mobile attiva il 5G per tutte le offerte. Ma occhio al 5G “cappato”

