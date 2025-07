Il Napoli non si ferma | Ndoye e Juanlu nel mirino

Il Napoli non si ferma: il mercato infiamma con obiettivi ambiziosi e colpi strategici. Dopo aver messo a segno arrivi di peso come De Bruyne e Marianucci, ora punta su Noa Lang e Sam Beukema per rafforzare ulteriormente la rosa di Antonio Conte. L’attenzione si sposta su Dan Ndoye, ancora nel mirino, mentre l’interesse per Juanlu si fa sempre più concreto. La sessione di mercato promette sorprese: il club azzurro è determinato a conquistare i propri sogni.

Il Napoli continua a lavorare con decisione per costruire una rosa all'altezza delle ambizioni di Antonio Conte. Dopo De Bruyne e Marianucci, il club azzurro è pronto a chiudere per Noa Lang e Sam Beukema. Due innesti mirati, che portano qualità e duttilità in rosa. Ma non finisce qui: Dan Ndoye resta la prima scelta per la fascia, con il Napoli che insiste con il Bologna e valuta l'inserimento di Zanoli come contropartita. Occhi anche su Juanlu Sánchez, terzino destro del Siviglia classe 2003. Il Napoli ha già raggiunto l'accordo col giocatore e ora lavora con il club spagnolo per abbassare la richiesta di 17 milioni: si può chiudere a 15 più il 10% su futura rivendita.

