In Argentina identificato il 140° bambino rubato sotto la dittatura

In Argentina, un’ombra inquietante si dissolve: il “nipote numero 140” è stato finalmente ritrovato. Dopo decenni di silenzio e dolore, le Nonne di Plaza de Mayo annunciano con speranza aver identificato un bambino sottratto illegalmente durante la brutale dittatura. Un passo importante verso la giustizia e la memoria collettiva, che ci ricorda l’importanza di non dimenticare mai le vite spezzate e di lottare per la verità. Leggi.

L’organizzazione delle Nonne di Plaza de Mayo ha annunciato il ritrovamento del “nipote numero 140”, uno delle centinaia di neonati sottratti alle donne detenute e scomparse durante la dittatura argentina (1976-1983). Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Argentina identificato il 140° “bambino rubato” sotto la dittatura

Don Reverberi sarà processato per crimini contro l’umanità, anche se Nordio non vuole estradarlo: il caso del prete e gli orrori della dittatura militare argentina - La vicenda di don Franco Reverberi Boschi, accusato di crimini contro l’umanità durante la dittatura militare argentina, si complica ulteriormente.

