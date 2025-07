Roma anziano si allontana da casa senza fare ritorno | rintracciato dalla Polizia locale

Roma si mobilita per un’altra emergenza, questa volta con un cuore di grande solidarietà. Quando una donna ha segnalato la scomparsa del padre anziano, gli agenti del VI Gruppo Torri hanno messo in campo tutte le risorse per ritrovarlo, dimostrando che la città non lascia mai nessuno indietro. La vicenda si conclude con un lieto fine, grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, ricordandoci quanto possa essere preziosa la vicinanza umana.

Roma, 8 luglio 2025 – Ieri mattina, una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, è stata a llertata da una donna, visibilmente preoccupata, per l ’allontanamento del padre, un uomo di 81 anni, uscito di casa da diverse ore senza fare più ritorno. L’uomo soffriva di una grave patologia per la quale era necessario rintracciarlo il prima possibile. Grazie ad alcune indicazioni fornite dalla cittadina, gli agenti sono riusciti a l ocalizzarlo in breve tempo in via Siculiana, dove l’anziano, affaticato ma in buone condizioni, è stato fatto sedere presso una vicina attività commerciale, rifocillato e tranquillizzato dagli operanti, in attesa dell’arrivo della figlia subito avvisata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

