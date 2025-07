Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze tutto pronto | ecco i dettagli operativi SPECIALE con Cozzetto Anief al termine della riunione

Se sei in attesa di conoscere le ultime novità sulle immissioni in ruolo e le supplenze con 150 preferenze, sei nel posto giusto. Dopo l’attesa, il Ministero dell’Istruzione e del Merito svelerà oggi i dettagli operativi, offrendo chiarezza su procedure, tempistiche e criteri di assegnazione. Resta con noi per scoprire tutto ciò che devi sapere per affrontare al meglio questa fase cruciale del percorso professionale, perché la tua carriera scolastica merita attenzione e trasparenza.

Nel pomeriggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito renderà note le disposizioni ufficiali per la compilazione delle 150 preferenze per le GPS. Saranno chiariti anche i dettagli sul contingente delle immissioni in ruolo per docenti e personale ATA, con particolare attenzione alle tempistiche e ai criteri di assegnazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: immissioni - ruolo - preferenze - supplenze

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Il Question Time del 15 maggio, condotto da Andrea Carlino, ha affrontato il tema delle graduatorie ATA 24 mesi, esplorando le modalità di immissione in ruolo e di assegnazione delle supplenze.

Supplenze e Ruolo – Scadenzario 2025 Giugno Entro il 15 giugno: i docenti di sostegno che hanno ricevuto richiesta di continuità possono confermare l’interesse per l’anno 2025/26, con priorità nella domanda delle 150 preferenze (non vincolante). Dal Vai su Facebook

Supplenze GPS, ruoli concorsi, domanda 150 preferenze, scioglimento riserva 2025 LE RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

IMMISSIONI IN RUOLO 2025, GPS 2025/26, UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2025/2026: LA POSSIBILE TEMPISTICA- L'ESTATE ROVENTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA; Scelta delle 150 preferenze per GaE e GPS, tutto pronto per compilazione istanza. Ci sarà tempo fino al 30 luglio.; Supplenze docenti 2025/26, ruoli da GPS e conferma sostegno, domanda 150 preferenze (probabile) dal 17 al 30 luglio.

Supplenze docenti 2025/26, ruoli da GPS e conferma sostegno, domanda 150 preferenze (probabile) dal 17 al 30 luglio - Si tratta dell'avvio alle supplenze del personale docente nell'anno scolastico 2025/26, la cosiddetta domanda per le max 150 preferenze. Segnala orizzontescuola.it

Come funziona la procedura per le immissioni in ruolo Docenti 2025/2026 - Il Ministero dell'istruzione ha aggiornato la piattaforma per le immissioni in ruolo del personale docente a. ticonsiglio.com scrive