Vairano Patenora il traguardo della MTB CSI applaude dieci campioni nazionali

Vairano Patenora ha acceso i riflettori sulla passione e l’agonismo della mountain bike, ospitando una delle tappe più attese del circuito CSI. Con un percorso rinnovato e un’atmosfera frizzante, il Croccanti Racing Team ha regalato agli appassionati uno spettacolo entusiasmante. La grande novità? La conquista di ben dieci maglie tricolori, simbolo di eccellenza e dedizione. Scopriamo insieme i protagonisti di questa memorabile giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti A temperature bollenti Vairano Patenora (CE) ha ospitato domenica 6 luglio la Gran Fondo dell’Alto Casertano, organizzata con minuziosità nei particolari dai ragazzi del Croccanti Racing Team. Per l’occasione, la Gran Fondo metteva infatti in palio le maglie tricolori della MTB CSI; gli ideatori hanno reso per certi versi più selettivo e suggestivo il percorso. Un unico anello di 45 km, con tratti in pineta, larghi pratoni brecciati, sentieri e sterrati molto tecnici, con un dislivello di 1.400 metri, attraversando luoghi simbolici dell’Alto Casertano quali la Fontana dei Marsi, l’antico Castello di Vairano Patenora, bastione medievale che domina la vallata tra Matese e il vulcano spento di Roccamonfina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vairano Patenora, il traguardo della MTB CSI applaude dieci campioni nazionali

