Jodie Comer sullo straziante finale di 28 anni dopo | C' era qualcosa di davvero magico

Jodie Comer mi ha dato ragione. Quando sono andato a vedere 28 anni dopo per la prima volta, ho scherzato con un altro spettatore dicendo che alla fine avrei probabilmente pianto. Ovviamente era un'esagerazione: forse sono uno che si copre gli occhi quando guarda un film horror, ma non sono così fifone da mettermi a frignare. Quello che non mi aspettavo era che la mia previsione si sarebbe avverata, e tanto meno che il sequel tardivo di Danny Boyle e Alex Garland su uno zombie sarebbe finito in modo così commovente. Spero che tu abbia visto il film se stai leggendo questo articolo, ma ricapitoliamo velocemente.