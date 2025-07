Dalla Turchia alla Calabria su delle barche a vela smantellato maxi traffico di migranti | 25 arresti

Ma per loro rappresentava un pericoloso traffico di migranti, scoperto e smantellato dalla polizia italiana. Con 25 arresti e un’operazione internazionale coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, si è sgominato un maxi traffico che collegava la Turchia alla Calabria attraverso rotte e metodi innovativi, come l’utilizzo di barche a vela. Un’emozionante storia di controllo, sicurezza e lotta all’illegalità , che dimostra come le frontiere siano sempre più sotto assedio.

Sono finiti in carcere 25 cittadini stranieri nell’ambito di un”operazione internazionale coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ed eseguita dagli agenti della Mobile di Reggio Calabria Avevano trovato una rotta diversa e soprattutto un modo diverso per trasportare illegalmente clandestini pronti a sbarcare sulle coste italiane. Dalle coste a quelle calabre in barca a vela, un viaggio che per molti appassionati potrebbe essere per una vacanza, per tanti disperati invece era il viaggio della speranza di una vita migliore. Per i trafficanti di migranti invece era l’ultimo business ideato e realizzato per cercare modi sempre diverse per sfuggire ai controlli delle motovedette della Marina Italiana. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Dalla Turchia alla Calabria su delle barche a vela, smantellato maxi traffico di migranti: 25 arresti

Organizzavano tutte le fasi della traversata dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo orientale, dalla Turchia fino alla provincia di Reggio Calabria. Per questo 25 cittadini stranieri sono finiti in carcere nell'ambito dell'operazione internazionale "Medusa" coor

