Consulta ' salvare vite è un doverefermo nave è lecito'

La Consulta ha ribadito che il rispetto delle disposizioni sul fermo di una nave, soprattutto in operazioni di soccorso in mare, è un dovere fondamentale per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi. La Corte sottolinea come le norme vigenti siano in linea con i principi costituzionali, rafforzando l’importanza di seguire le indicazioni delle autorità per salvare vite umane e tutelare l’ordine pubblico. Le regole...

Riguardo alle disposizioni sul fermo di una nave, la norma che punisce chi non osserva le richieste di informazioni e le indicazioni delle autorità è in linea con la Costituzione e va rispettata. Lo ha stabilito la Consulta, che ha esaminato le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi con riferimento alla disciplina del fermo amministrativo di una nave che aveva effettuato soccorso in mare. La Corte fa notare che le regole stabilite dalla legge italiana, che portano anche alla sanzione, si inseriscono nel quadro internazionale delle convenzioni e sono "in armonia con i princìpi costituzionali" e con gli obblighi di soccorso e il divieto di respingimento, in quanto "l'obbligo primario" è il "salvataggio della vita umana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consulta, 'salvare vite è un dovere,fermo nave è lecito'

