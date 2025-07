Superman David Corenswet più positivo di Henry Cavill? Se si ripetono le stesse cose i cinecomic annoiano

Il nuovo Superman interpretato da David Corenswet sta facendo discutere i fan, lasciando intendere un cambio di rotta nel tono e nello stile delle storie DC. Con un’immagine più solare rispetto a Henry Cavill, Corenswet promette di portare freschezza e novità nel cinema di supereroi, evitando che i cinecomic cadano nella ripetitività . Ma sarà sufficiente questa svolta a riaccendere l’entusiasmo del pubblico? La risposta, ancora tutta da scoprire, potrebbe rivoluzionare il futuro del genere.

Il Superman di Corenswet, già dalle primissime immagini del film di James Gunn, appare molto più solare di quello ben più serio di Cavill La star di Superman, David Corenswet, ha recentemente dichiarato alla rivista GQ di essere ben consapevole che il nuovo film di James Gunn sta creando un certo scompiglio tra i fan fedeli a Zack Snyder e al precedente Universo DC, dove Henry Cavill ha interpretato l'Uomo d'Acciaio in tre film. Una legione di fan di Snyder ha dato vita a un movimento online per influenzare negativamente il successo del nuovo film di James Gunn. Il loro obiettivo è cercare di far floppare il film al botteghino in modo da ostacolare l'inizio del nuovo DC Universe che sostituisce quello ormai defunto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it