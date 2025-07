A un passo da Lecco c’è un agriturismo da non perdere che è anche un interessante progetto sociale

A pochi chilometri da Lecco, Cascina Guanella è un agriturismo unico nel suo genere, immerso nel verde delle colline. Oltre a offrire autentiche esperienze gastronomiche con il suo caseificio e un orto di 5.000 metri quadrati, questa realtà si distingue per un progetto sociale coinvolgente. Un luogo che unisce natura, tradizione e solidarietà, regalando ai visitatori emozioni indimenticabili e un’esperienza autentica a contatto con la terra.

Nel verde delle colline, Cascina Guanella è molto più di un agriturismo, qui c'è un orto di 5mila metri quadrati e un caseificio che produce ottimi formaggi.

