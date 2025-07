Macron a Londra | oggi il summit con Starmer e l’incontro con Re Carlo

Oggi, a Londra, si apre un importante capitolo nelle relazioni internazionali: Macron incontra Starmer e si confronta con Re Carlo. Il summit si concentrerà su temi cruciali come immigrazione e difesa, segnando un passo verso il ristabilimento dei rapporti tra il Regno Unito e l’Europa dopo il gelo post-Brexit. Un incontro che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici e diplomatici futuri, aprendo nuove prospettive di collaborazione e dialogo.

Da quanto si apprende, il vertice tra i due leader sarĂ incentrato sui temi dell'immigrazione e della difesa. Il governo di Keir Starmer si è impegnato a cercare di ristabilire i rapporti con l'Unione europea dopo il gelo che si era creato a seguito della Brexit.

