Bloccati sull’isolotto sul fiume Piave per la piena improvvisa | salvi grazie ai vigili del fuoco

Una notte di paura e solidarietà lungo il fiume Piave: sette ragazzi sono rimasti bloccati sull’Isolotto di Fagarè di San Biagio di Callalta a causa di una piena improvvisa. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, garantendo loro un salvataggio sicuro e rapido. Un esempio di come l’abilità e il coraggio possano fare la differenza in situazioni di emergenza, ricordandoci l’importanza della prudenza e del rispetto della natura.

Una piena improvvisa sul fiume Piave ha sorpreso un gruppo di sette ragazzi sopra un isolotto a Fagare’ di San Biagio di Callalta (Ponte di Piave), in provincia di Treviso. Il gruppo di amici ha chiesto l’aiuto dei soccorritori quando l’improvviso innalzamento del livello dell’acqua e la forte corrente ha impedito loro di tornare a riva. Sono stati salvati i sette ragazzi avventuratisi su un isolotto sul Piave e rimasti poi bloccati a causa dell’innalzamento delle acque del fiume, a Ponte di Piave (Treviso). A recuperarli con l’ausilio del verricello e trasportarli, intorno alle 18, i vigili del fuoco con l’elicottero del reparto volo di Venezia e quello del Suem 118. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bloccati sull’isolotto sul fiume Piave per la piena improvvisa: salvi grazie ai vigili del fuoco

