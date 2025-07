Trentino Alto Adige torna la neve ad alta quota

Il Trentino Alto Adige si risveglia sotto una coltre di neve fresca, riportando il fascino invernale nelle sue vette più alte. Dopo settimane di clima tropicale e temperature miti a Bolzano, le temperature sono calate drasticamente, con minime sotto zero anche a passi come lo Stelvio. Questo improvviso ritorno della neve ad alta quota promette scenari da cartolina e opportunità uniche per gli amanti della montagna: un vero regalo della natura che...

Bolzano si è svegliata con 14 gradi dopo settimane con numerose notti tropicali. Nelle località di montagna, come sul Passo dello Stelvio, le minime sono scese sotto lo zero. La perturbazione ha portato ad un brusco abbassamento delle temperature ed il limite delle nevicate è sceso a 2.4000 metri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Trentino Alto Adige, torna la neve ad alta quota

