Dolci contaminati 233 bimbi avvelenati da piombo in asilo cinese

Un grave episodio scuote la Cina: 233 bambini dell’asilo Peixin di Tianshui sono stati avvelenati da dolci contaminati da piombo. Dopo aver consumato i dessert, le analisi hanno rivelato livelli pericolosi di questa sostanza nel sangue dei piccoli, molti dei quali sono ora ricoverati in ospedale. Un caso che solleva drammaticamente il tema della sicurezza alimentare e la tutela dei più piccoli, lasciando tutti con una domanda: come si può prevenire una tragedia simile?

(Adnkronos) – Grave caso di avvelenamento da piombo per 233 bambini che hanno mangiato alla mensa dell'asilo Peixin della città di Tianshui, nel nord-ovest della Cina. Le analisi hanno rilevato livelli anomali di piombo nel sangue dopo che avevano mangiato dolci contaminati. Secondo quanto riportato dalla televisione statale Cctv, 201 alunni sono attualmente ricoverati in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

