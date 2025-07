Diesel Euro 5 rinviato di un anno lo stop

Buone notizie per gli automobilisti: lo stop alle auto e ai veicoli commerciali Diesel Euro 5 è stato posticipato di un anno, passando dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026. La decisione, approvata dalle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, offre un respiro in più a chi ancora utilizza questo tipo di veicoli, consentendo una transizione più graduale verso soluzioni più sostenibili. Scopri come questa novità impatterà il tuo quotidiano e le prospettive future del trasporto sostenibile.

Rinviato di un anno lo stop alle auto e ai veicoli commerciali diesel Euro 5. Via libera delle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera a un emendamento ad hoc al decreto legge Infrastrutture. Il Mit fa sapere che “è stato differito dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine che prevede per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria ‘Euro 5’, prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Diesel Euro 5, rinviato di un anno lo stop

Diesel Euro 5, Verbania salva per ora: il blocco slitta e cambia target

