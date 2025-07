Valle Caudina Barone Lega | Eav ammetta che non riaprirà prima del 2027

La Valle Caudina attende con ansia una svolta concreta, ma EAV ha ormai certificato che la riapertura della linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina non avverrà prima del 2027. Una situazione insostenibile che solleva gravi interrogativi sulla gestione e sulle responsabilità politiche. Luigi Barone della Lega Salvini Premier denuncia con fermezza questa lunga attesa: è arrivato il momento di agire e chiedere conto a chi ha il dovere di intervenire.

Tempo di lettura: 2 minuti " Eav ha certificato, in una lettera inviata ai sindacati, che la linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina riaprirà, se tutto va bene, nel 2027. È una vergogna rispetto alla quale i silenzi di De Luca, del centrosinistra e dei suoi alleati sanniti gridano vendetta!". A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. " Cosa si deve attendere ancora per mandare a casa De Gregorio con i suoi fallimenti?", rincara Barone. " Non serve giustificarsi, occorreva risolvere una tematica seria che interessa decine di migliaia di pendolari, studenti e lavoratori e lo sviluppo turistico di interi comprensori.

