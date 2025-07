Cose assurde viste a Parigi | cuori alghe e Cardi B con un corvo

a volte sembrano usciti da un sogno surreale, tra cuori pulsanti, alghe avvolgenti e la sorprendente presenza di Cardi B con un corvo che aleggia tra le creazioni. La Haute Couture Week a Parigi, fino al 10 luglio, trasforma il palco in un vero e proprio spettacolo di fantasia, sfidando ogni convenzione e portando l’arte della moda verso nuove dimensioni. La domanda è: dove ci porterà questa audace creatività ? Continuate a scoprirlo.

In scena a Parigi fino al 10 luglio, la Haute Couture Week dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 20252026 sta trasformando, ancora una volta, la passerella in un teatro dell'assurdo. Le maison più visionarie chiamano in causa la scienza, l'anatomia, la biologia, e sfidano le regole del corpo umano e della gravità. La sfilata Valentino Haute Couture 2025 di Alessandro Michele a Parigi. Così sui défilé di questa stagione sfilano abiti che respirano, vivono, pulsano. E anche le prime file non stanno a guardare: celebrity, cantanti e icone del jet set siedono in front row con outfit che sembrano usciti da un sogno surrealista.

