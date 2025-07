Targhe Tenco 2025 Lucio Corsi vince per miglior album e canzone

Il 2025 si conferma l’anno di Lucio Corsi, che con il suo talento ha conquistato pubblico e critica. Dopo il successo a Sanremo, all’Eurovision e ora alle Targhe Tenco, il cantautore toscano si distingue come protagonista indiscusso della musica italiana. Il suo album "Volevo essere un duro" è stato premiato come miglior album, mentre la sua canzone ha vinto il riconoscimento come miglior brano dell’anno. Un traguardo che suggella una stagione straordinaria.

Il 2025 si conferma l'anno di Lucio Corsi. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo alle spalle di Olly, il cantautore toscano ha conquistato il pubblico internazionale all'Eurovision classificandosi quinto e la critica, che gli ha riservato solo elogi. Ulteriore conferma è arrivata alle Targhe Tenco 2025, fra i riconoscimenti più ambiti della canzone d'autore nel nostro Paese. Il suo disco Volevo essere un duro è infatti il miglior album dell'anno, mentre la title track presentata al Teatro Ariston è la miglior canzone. La cerimonia ufficiale di premiazione è in programma dal 23 al 25 ottobre 2025 proprio nella cornice che ospita il Festival di Sanremo, nell'ambito della storica rassegna organizzata dal Club Tenco.

