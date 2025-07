harry e meghan licenziano ancora mutuo salato e scarse entrate i duchi risparmiano sul personale

Harry e Meghan stanno facendo ancora una volta i conti con le sfide finanziarie, riducendo il personale per far fronte a un mutuo salato e entrate scarse. La coppia sembra determinata a ristrutturare il proprio team, affrontando questa difficile scelta con pragmatismo. Ma quali sono le motivazioni profonde dietro questa decisione? E come influenzerà il loro futuro nel mondo pubblico? Scopriamolo insieme.

Nuovo taglio del personale in vista per Harry e Meghan, e non si tratta certo di una novità per la coppia, balzata alle cronache spesso per aver avuto dei rapporti burrascosi coi propri collaboratori. Tuttavia in questa circostanza, almeno stando a quanto riportato da Page Six, alla base della decisione ci sarebbero delle motivazioni prettamente di tipo economico: "Harry e Meghan Markle hanno licenziato altri membri del loro staff per risparmiare denaro", scrive senza troppi giri di parole il tabloid. "È sempre la solita storia", avrebbe riferito alla rubrica di gossip del New York Post una fonte vicina ai reali d'Inghilterra, "cambiano il personale con la stessa rapidità con cui le persone normali consumano la carta igienica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it