Forte Village un parco naturale tra animali sardi e uccelli esotici

Nel cuore del suggestivo Forte Village di Santa Margherita di Pula nasce il nuovo Nature Park, un'oasi di biodiversità che unisce animali sardi e uccelli esotici in un equilibrio perfetto tra natura e sostenibilità. Un progetto innovativo pensato per educare e avvicinare grandi e piccini alla meraviglia dell’ambiente naturale, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Scopri come questa meravigliosa iniziativa stia trasformando il paesaggio e valorizzando il patrimonio naturale della Sardegna.

Cagliari, 8 lug. (askanews) - Un progetto che valorizza l'ambiente naturale e la biodiversità per offrire un'esperienza educativa e sostenibile nel cuore del resort. Ai piedi della collina che si innalza alle spalle del Forte Village di Santa Margherita di Pula è aperto il nuovo Nature Park, progetto di valorizzazione ambientale che ha trasformato un'area poco accessibile in uno spazio naturalistico strutturato, ricco di biodiversità e contenuti educativi. "L'idea - ha spiegato ad askanews Domenico Bagalà, direttore Nuovi Progetti del Forte Village - è quella di offrire ai nostri ospiti un angolo di natura popolato da tantissimi animali, in particolare animali sardi, autoctoni, ma anche con una voliera con esemplari esotici raccolti un po' in tutto il mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forte Village, un parco naturale tra animali sardi e uccelli esotici

In questa notizia si parla di: forte - village - naturale - parco

