Stradella ladri nella chiesa ortodossa romena | nel mirino le offerta In fuga a mani vuote

Una notte di tensione e mistero a Stradella: due furti nella chiesa ortodossa romena, uno con un bottino minimo e l'altro fallito, lasciando i ladri a mani vuote. Mentre le indagini si intensificano, emerge un quadro inquietante di tentativi di furto che scuotono il cuore della comunità. La vicenda getta nuova luce sulla presenza di tensioni e sfide che questa comunità deve affrontare nel silenzio della notte...

Pavia, 8 luglio 2025 - Due furti notturni, uno dal magro bottino e l'altro con i ladri rimasti proprio a mani vuote. Non hanno infatti trovato n√© soldi in contanti n√© nulla di prezioso da rubare gli ignoti malviventi che nella notte di ieri, luned√¨ 7 luglio, si sono introdotti nella chiesa ortodossa della Misericordia, in via Marconi a Stradella, concessa in uso ai fedeli romeni dalla parrocchia dei santi Nabore e Felice. Quando il giorno successivo √® stata scoperta l'incursione notturna sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della Compagnia di Stradella, che hanno accertato l'effrazione di una porta laterale e i segni lasciati dai ladri nella ricognizione interna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it