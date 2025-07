Beukema a un passo dal Napoli | affare da 32 milioni di euro

Il Napoli si prepara a regalare un nuovo rinforzo alla sua difesa: Sam Beukema è ormai a un passo dall’approdare nel club azzurro, con un’offerta da 32 milioni di euro che potrebbe fare la differenza. Dopo settimane di trattative, le parti stanno definendo gli ultimi dettagli, avvicinando così l’arrivo di un talento promettente che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. L’affare è in dirittura d’arrivo e tutto lascia presagire un grande colpo di mercato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Napoli accelera e si prepara a chiudere un nuovo colpo in difesa. Sam Beukema è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore azzurro: nelle ultime ore, il club partenopeo ha presentato al Bologna un’offerta da 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus, che potrebbe risultare decisiva per la chiusura dell’affare. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli relativi alla struttura dei bonus e alle modalità di pagamento, ma la sensazione è che l’intesa definitiva sia vicinissima. Beukema ha già espresso il suo entusiasmo per la possibilità di giocare a Napoli e affrontare la prossima Champions League con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Beukema a un passo dal Napoli: affare da 32 milioni di euro

In questa notizia si parla di: milioni - beukema - passo - napoli

C’è Beukema per il Napoli, il Bologna lo valuta 30 milioni di euro (Tmw) - Il Napoli è attivamente impegnato sul mercato, con Beukema del Bologna valutato circa 30 milioni di euro, secondo Tuttomercatoweb.

Il sostituto di Sam Beukema, ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli, è Martin Vitík: fatta per l’arrivo del centrale classe 2003. Allo Sparta Praga, club in cui è cresciuto, andranno circa 15 milioni di euro Vai su X

Sam #Beukema ad un passo dal #Napoli per 30 milioni Al difensore 5 anni di contratto Vai su Facebook

SKY - Beukema a un passo dal Napoli! Nuova offerta: dista solo 2 milioni; Napoli, Beukema a un passo. Scoppia il caso Osimhen; Beukema sempre più vicino al Napoli: offerta da 30 milioni.

Napoli, nuova offerta da 30 milioni più 2 di bonus per Beukema - Nuova offerta del Napoli per Sam Beukema: 30 milioni più 2 di bonus per il difensore, sempre più vicino alla maglia azzurra ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Il Napoli rilancia per Beukema: offerta da 30 milioni più 2 di bonus, vicino l'accordo col Bologna - Questa sera, infatti, il Napoli ha avanzato al Bologna una nuova offerta da 30 milioni di parte fissa più 2 di bonus, e la quad ... Riporta informazione.it