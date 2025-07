Un fondo da 10 milioni per i rider ecco la legge Griseri

Un fondo da 10 milioni di euro all'anno per tre anni, ideato per garantire un'integrazione salariale ai rider durante i giorni di allerta meteo, rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela del lavoro digitale. La proposta di legge Griseri-Prisco, presentata a Torino e attesa per il suo percorso parlamentare, potrebbe rivoluzionare il settore, assicurando sicurezza e stabilità a chi consegna cibo e beni in condizioni difficili.

Un fondo da 10 milioni di euro l'anno per tre anni che consenta un'integrazione salariale per i rider nei giorni di allerta meteo. Lo prevede la proposta di legge Griseri-Prisco, presentata pubblicamente a Torino e pronta a iniziare il suo cammino parlamentare: "depositata a dicembre 2024, è in attesa degli ultimi passaggi formali per essere poi calendarizzata" ha spiegato Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Partito Democratico. La legge ha il nome del giornalista di Torino Paolo Griseri, vicedirettore della Stampa, che pochi giorni prima di morire raccontò la storia del rider schiavo dell'algoritmo in una Bologna in ginocchio per l'alluvione.

