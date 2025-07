Fare opposizione non significa dire sempre no Giordano chiarisce

fare opposizione non significa dire sempre no, come spiega Nicola Giordano. È un impegno concreto per il bene della città, dimostrando che l’unità e il dialogo portano risultati tangibili. Con questa scelta, tutta l’opposizione si allinea a favore di un progetto fondamentale per Avellino, rafforzando il concetto che, quando si lavora per la comunità, vince sempre la città. Un esempio di politica responsabile e costruttiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto “LA POLITICA GIUSTA: QUANDO SI LAVORA PER LA CITTÀ, VINCE AVELLINO”. Con queste parole il consigliere comunale di opposizione Nicola Giordano, motiva il suo sì in Consiglio Comunale, insieme a tutta l’opposizione, alla varazione di bilancio necessaria per il completamento dei lavori allo Stadio Partenio. “Un passaggio importante che dimostra che, quando si mettono da parte le contrapposizioni sterili e si guarda all’interesse della comunità, la politica torna a essere utile. Il mio voto favorevole non è un segnale di appartenenza, ma di responsabilità. Perché fare opposizione non significa dire sempre no, ma saper dire sì quando serve, soprattutto se è in gioco il bene della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Fare opposizione non significa dire sempre no”, Giordano chiarisce

In questa notizia si parla di: opposizione - giordano - fare - significa

NICOLETTI SINDACO DI MATERA, CIFARELLI: “FARÒ OPPOSIZIONE IN REGIONE E IN CONSIGLIO COMUNALE” Vai su Facebook

Cava de' Tirreni, il dado è tratto: Raffaele Giordano è il candidato sindaco del centrodestra di opposizione; Giordano (Provincia di Potenza) replica ai consiglieri di opposizione; Avellino, Giordano: Il sindaco non può governare con una maggioranza che condanna le sue scelte.

Se per Boschi e PD deridere i poveri sul reddito di cittadinanza significa fare opposizione - Fanpage.it - Se per Boschi e PD deridere i poveri sul reddito di cittadinanza significa fare opposizione “Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. Secondo fanpage.it

Come l'opposizione può fare la sua parte sul Pnrr? Parla il responsabile dem Alfieri - Il Foglio - Alessandro Alfieri (Ansa) Tra ritardi e responsabilità. Segnala ilfoglio.it