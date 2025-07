Ferrari annuncia il rinnovo di Giovinazzi Sarà ancora pilota endurance e riserva in F1

Ferrari rinnova la fiducia in Giovinazzi, confermandolo come pilota endurance e riserva in F1. Dopo otto anni di dedizione, il pugliese si mostra orgoglioso e motivato, sottolineando che per lui Ferrari rappresenta molto più di una squadra: è una famiglia. Questo rinnovo testimonia l’attaccamento reciproco e l’ambizione condivisa di affrontare nuove sfide nel mondo delle corse.

Il pilota pugliese in Rosso da 8 anni: "Un impegno che affronto con grande orgoglio e motivazione. Ferrari è molto più di un team: è una famiglia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari annuncia il rinnovo di Giovinazzi. Sarà ancora pilota endurance e riserva in F1

