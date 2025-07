Antichi Scenari 2025 | la VII edizione continua a Pozzuoli tra danza teatro e musica

L’incantevole cornice di Pozzuoli si anima ancora una volta con la VII edizione di Antichi Scenari, un festival che unisce danza, teatro e musica in un suggestivo viaggio tra arte e tradizione. Da domani fino a fine luglio, gli spettatori potranno immergersi in un vortice di emozioni e creatività, vivendo un’esperienza unica sotto il cielo dei Campi Flegrei. Non perdete l’occasione di scoprire l’arte in movimento che rende questa rassegna così speciale.

Da domani a domenica 13 luglio continua a Pozzuoli con danza, teatro e musica la VII edizione di Antichi Scenari. Proseguiranno fino alla fine del mese di luglio 2025, tra danza, teatro e musica, gli appuntamenti della VII edizione, di "Antichi Scenari– appuntamenti flegrei d'arte in movimento", la rassegna realizzata dall'amministrazione del Sindaco Manzoni

