Fidanzati trovati morti nella cantina della loro lussuosa villa | stavano scegliendo i vini per un festa poi l’intossicazione

Una tragica fatalità ha scioccato Houston: Deborah Putzka Touchy e Kevin Willis, due appassionati di vino e da poco fidanzati, sono stati trovati morti nella loro raffinata villa di River Oaks. Mentre sceglievano le bottiglie per una serata speciale, un'incredibile intossicazione da ghiaccio secco, che si trasforma in anidride carbonica, è stata fatale. Una drammatica lezione sui pericoli nascosti dietro le nostre passioni quotidiane.

Sono morti mentre stavano scegliendo dei vini nella loro prestigiosa cantina. Deborah Putzka Touchy, 67 anni, e Kevin Willis, 68, si erano fidanzati da poco e vivevano in una villa a Houston, zona River Oaks. I due erano amanti del vino ed erano soliti dare molte feste. Proprio mentre sceglievano i vini da servire per la serata del 4 luglio, sono morti. Come? In cantina era conservato ghiaccio secco che, “una volta sciolto, è diventato anidride carbonica e li ha intossicati”, le parole del tenente Larry della polizia di Houston. La notizia la dà il Daily Mail. Avvertiti da alcuni vicini, i vigili del fuoco sono arrivati alle 19 del 4 luglio e, appena varcata la porta di casa, hanno sentito esalazioni e hanno dovuto indossare i respiratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fidanzati trovati morti nella cantina della loro lussuosa villa: stavano scegliendo i vini per un festa, poi l’intossicazione

In questa notizia si parla di: morti - cantina - vini - fidanzati

I fidanzati trovati morti in due stanze separate del resort; Fidanzati morti in hotel in Vietnam, Greta e Arno avvelenati dal limoncello fatto in casa. L'ultimo messaggio:; Fidanzati trovati morti in una villa per vacanze in Vietnam: i corpi erano in stanze diverse, indagini.

Morti padre e figlio in una cantina vinicola a Gioia del Colle: a 81 anni tenta di salvare il 40enne svenuto e cade nella cisterna - Il Mattino - Il padre ha cercato di salvare il figlio, ma sono morti entrambi per le esalzioni di anidride carbonoca. Segnala ilmattino.it

Morti padre e figlio in una cantina vinicola a Gioia del Colle: a 81 anni tenta di salvare il 40enne svenuto e cade nella cisterna - Il Messaggero - Il padre ha cercato di salvare il figlio, ma sono morti entrambi per le esalzioni di anidride carbonoca. Si legge su ilmessaggero.it