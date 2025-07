Cina-Italia | saggezza romana incontra ingegno moderno nell’antica Liangzhu

Dove la saggezza romana si fonde con l’ingegno moderno, nasce un ponte tra passato e futuro. A Liangzhu, tra le antiche rovine, esperti cinesi e italiani hanno condiviso idee su tutela culturale, sviluppo sostenibile e il valore eterno della conoscenza. Un incontro che testimonia come il dialogo tra culture possa ispirare innovazione e rispetto per le nostre radici. La sfida è preservare il patrimonio mentre si avanza verso nuove frontiere.

Degli esperti cinesi e italiani si sono riuniti domenica a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, per discutere della tutela del patrimonio culturale, dello sviluppo sostenibile e dell'intramontabile rilevanza della saggezza antica. L'attivita', intitolata "Continuita' e simbiosi della civilta'", ha richiamato oltre 110 ospiti provenienti da Cina e Italia presso le rovine archeologiche della citta' di Liangzhu, in occasione del sesto anniversario dell'inserimento delle rovine nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO. I partecipanti hanno discusso di saggezza edilizia, trasformazione del patrimonio e sviluppo sostenibile dell'antica citta' di Liangzhu e del centro storico di Roma.

