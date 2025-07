Il ritorno della scrittura a mano nella scuola Pesa il silenzio sulla figura del grafologo

In un'epoca dominata dalla digitalizzazione, il ritorno alla scrittura a mano nelle scuole rappresenta una rivoluzione educativa che riscopre valori perduti. Tuttavia, questa tendenza mette in ombra il ruolo del grafologo, la figura professionale che interpreta la personalità attraverso la scrittura. Un equilibrio tra tradizione e analisi psicografica potrebbe rivelarsi la chiave per un futuro scolastico più consapevole e completo.

Di Carmensita Furlano - Si sta assistendo ad un crescente interesse per il ritorno della scrittura a mano nelle scuole, sia come pratica tradizionale che come strumento di sviluppo cognitivo. Questa tendenza è supportata da studi neuroscientifici che evidenziano i benefici della scrittura manuale per l'apprendimento, la memoria e lo sviluppo delle capacità motorie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scrittura - ritorno - mano - scuola

Per avviare la mie bambine e i miei bambini alla scrittura in corsivo, avevo preparato questo video. Ad essere sincera non penso che non ci siano delle istruzioni ben precise per insegnare il corsivo, ogni classe ha la sua storia, ma in ogni ciclo penso sia f Vai su Facebook

“Il ritorno della scrittura a mano nella scuola. Pesa il silenzio sulla figura del grafologo”; Scrittura a mano e lettura su carta: due proposte di legge per riscoprire la scuola “analogica”; Riforma scolastica: scrittura, poesie, informatica e latino nei nuovi programmi educativi.

Difendere scrittura a mano e lettura su carta,pronti due disegni legge - Notizie - Agenzia ANSA - Difendere scrittura a mano e lettura su carta,pronti due disegni legge Esperti, con lettura su carta meno ansia e scatti d'ira ROMA , 19 maggio 2025, 16:04 ... Da ansa.it

Difendere scrittura a mano e lettura su carta,pronti due decreti - Difendere scrittura a mano e lettura su carta,pronti due decreti Esperti, con lettura su carta meno ansia e scatti d'ira ROMA , 19 maggio 2025, 15:32 ... ansa.it scrive