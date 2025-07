Fine vita il medico di ‘Libera’ prima dell’udienza della Consulta | Pronto a disobbedienza civile

Il caso di ‘Libera’, la donna toscana affetta da sclerosi multipla progressiva, sta scuotendo il panorama etico e legale italiano. Prima dell’udienza cruciale della Corte Costituzionale sulla legittimità del suicidio assistito, il medico Paolo Malacarne si mostra pronto a disobbedire alle norme in nome del rispetto dei diritti umani e della dignità. Un gesto che mette in discussione i confini tra legge, morale e compassione. La sentenza potrebbe cambiare per sempre il nostro approccio alla fine della vita.

“Se sono pronto alla disobbedienza civile in caso di sentenza sfavorevole? Certo”. Queste le parole di Paolo Malacarne, il medico che ha in cura ‘Libera’ (nome di fantasia), la donna toscana affetta da sclerosi multipla progressiva che avrebbe i requisiti per accedere al suicidio assistito ma che non può autosomministrarsi il farmaco letale perché paralizzata, prima dell’ udienza davanti alla Corte Costituzionale che deciderà sulla legittimità della legge che le impedisce di farsi somministrare il farmaco dal medico. “La morte medicalmente assistita è un atto di cura e si fa all’interno di una relazione di cura e di fiducia con la persona malata e il medico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fine vita, il medico di ‘Libera’ prima dell’udienza della Consulta: “Pronto a disobbedienza civile”

