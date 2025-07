Krstovic deciso priorità alla Roma | dalla trattativa col Lecce alla concorrenza

La Roma si prepara a una svolta decisiva, puntando forte su Krstovic come priorità assoluta, sfidando la concorrenza di Lecce e altri club. Con l’obiettivo di regalare a Gasperini una squadra da Champions in tempi rapidi, i giallorossi vogliono cancellare gli incubi dell’inizio passate e rilanciare il progetto. Tra trattative e rinforzi, Massara dovrà orchestrare un mercato intelligente per conquistare la stagione dei sogni.

Dare una squadra da Champions a Gasperini nel minor tempo possibile, questo l’obiettivo di una Roma che vuole allontanare i fantasmi dell’inizio della scorsa stagione e ripartire dalla fiducia mostrata dal popolo giallorosso durante la campagna abbonamenti. Tanti i ruoli da puntellare ed un Massara che dovrà dividersi su più fronti, a cominciare da un attacco che passa da Ibrahim Salah per la trequarti alle punte necessarie a rimpiazzare Abraham e Shomurodov ed affiancare Dovbyk. Il nome più caldo in tal senso rimane quello di Nikola Krstovic. Accordo col montenegrino, Corvino vuole 40 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Krstovic deciso, priorità alla Roma: dalla trattativa col Lecce alla concorrenza

