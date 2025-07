Spagna collaboratore di Sanchez destituito da incarico dopo accuse di molestie

La politica spagnola è scossa da una notizia che mette in evidenza le sfide etiche e di leadership del governo di Pedro Sánchez. Dopo le accuse di comportamenti inappropriati e molestie contro il collaboratore Francisco Salazar, la sua destituzione con effetto retroattivo segna un momento delicato per l'esecutivo. La crisi potrebbe influenzare non solo la credibilità del premier, ma anche il futuro del suo operato. La situazione rimane in evoluzione, con l'attenzione rivolta alle ripercussioni politiche e sociali di questa vicenda.

La portavoce del governo spagnolo, Pilar Alegria, ha affermato che il socialista Francisco Salazar, collaboratore del premier Pedro Sanchez è stato “ destituito ” dall’incarico che ricopriva alla Moncloa “con effetto retroattivo a partire da sabato scorso”. Salazar è stato accusato da alcune donne socialiste di comportamenti inappropriati e molestie sessuali tramite il media spagnolo elDiario.es. Sanchez in difficoltà. La notizia è arrivata poco prima che si celebrasse l’importante Comitato federale del Psoe di sabato 5 luglio con cui il premier Pedro Sanchez avrebbe dovuto dare una svolta al partito dopo lo scandalo sul presunto giro di tangent i che ha travolto gli ultimi due segretari dell’Organizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, collaboratore di Sanchez destituito da incarico dopo accuse di molestie

