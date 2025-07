A che ora Sinner-Shelton Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Preparati a vivere un match epico: Jannik Sinner si prepara ad affrontare Ben Shelton nei quarti di Wimbledon 2025. Dopo una rimonta sorprendente e un infortunio che ha cambiato le sorti del suo precedente incontro, l’altoatesino punta al successo sul prato londinese. Ma a che ora e come seguire questo spettacolo sportivo? Scopri orario, programma e streaming per non perdere nemmeno un istante di questa sfida imperdibile.

Jannik Sinner affronterĂ Ben Shelton ai quarti di finale di Wimbledon 2025. Il numero 1 del mondo si è trovato sotto per 0-2 contro il bulgaro Grigor Dimitrov, poi il suo avversario si è infortunato ed è stato costretto al ritiro, così il fuoriclasse altoatesino è riuscito a proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Dall’altra parte della rete ci sarĂ lo statunitense, che ha dovuto sudare prima di riuscire a prevalere nei confronti del tenace Lorenzo Sonego. Il campione di Australian Open e US Open è caduto durante il confronto valido per gli ottavi di finale e si è fatto male al gomito: nella giornata di martedì si è sottoposto a una risonanza magnetica e l’auspicio è che non sia nulla di grave, in modo da poter scendere in campo per fronteggiare apertamente il numero 10 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it