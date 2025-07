Terracina crolla il solaio di un ristorante stellato | le macerie davanti al locale

Il crollo del solaio nel ristorante stellato "Essenza" di Terracina ha sconvolto la comunità, lasciando dietro di sé macerie e dolore. Le indagini proseguono per chiarire le cause di questo tragico incidente, che ha portato alla perdita di Mara Severin e a feriti tra i presenti. Per ora, si esclude che il maltempo o il vento abbiano avuto un ruolo, puntando invece l’attenzione su un possibile problema strutturale. La verità ancora emerge lentamente.

Proseguono le indagini sul crollo del solaio che si è verificato lunedì sera, poco dopo le 22, nel ristorante stellato "Essenza", in via Tripoli, a Terracina in provincia di Latina, che ha causato la morte di Mara Severin, 31 anni, sommelier del locale, e il ferimento di altre persone. Per ora, chi indaga esclude che a provocare il disastro sia stato il maltempo o il forte vento che soffiava dal pomeriggio. A provocare il crollo sarebbe stato un cedimento strutturale del solaio. Sotto osservazione i lavori di ristrutturazione recentemente eseguiti da una ditta, su cui si stanno concentrando le verifiche tecniche dei vigili del fuoco.

"A gennaio avevamo ristrutturato il tetto". Crolla il solaio di Essenza a Terracina, muore la giovane sommelier - Una tragedia scuote Terracina: a gennaio, il crollo improvviso del solaio di un locale ha causato la perdita di una giovane sommelier e lasciato altri feriti.

La procura di Latina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, al momento contro ignoti, in seguito al crollo del solaio del ristorante stellato 'Essenza', a Terracina, che ha causato la morte di Mara Severin, sommelier di 31 anni.

Latina La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, al momento contro ignoti, in seguito al crollo del solaio del ristorante stellato 'Essenza', a Terracina, che ha causato la morte di Mara Severin, sommelier di 31 anni.

