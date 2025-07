Italia Paese più attrattivo per gli investimenti esteri nel 2024 | Segnale di fiducia per la Nazione

della capacità dell’Italia di attrarre capitali e di offrire opportunità uniche nel panorama europeo. Con un aumento del 5% negli investimenti diretti esteri, il nostro Paese si conferma come una meta privilegiata per chi cerca crescita e innovazione. Questo trend positivo rappresenta un segnale forte di fiducia e di prospettive promettenti per il futuro dell’Italia.

L'Italia è tornata a essere attrattiva per gli investimenti: è quanto emerge dal sondaggio annuale condotto dalla società di consulenza globale EY ( Ernst & Young ). Come ha spiegato Giorgia Meloni in un comunicato diramato attraverso i social, " progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in controtendenza rispetto al resto d'Europa: un segnale chiaro di fiducia verso la nostra Nazione ". Questo, ha aggiunto Meloni, è merito di " stabilità, serietà e visione " che " stanno facendo la differenza ". Il premier ha inoltre sottolineato l'impegno del governo a proseguire su questa strada: " Continueremo a lavorare per rendere l'Italia sempre più competitiva, sicura e dinamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Italia Paese più attrattivo per gli investimenti esteri nel 2024: "Segnale di fiducia per la Nazione"

In questa notizia si parla di: italia - investimenti - segnale - fiducia

Il colosso industriale brianzolo che punta sull'Italia: 1 milione di euro di investimenti per le fabbriche lombarde - Beta Utensili, colosso industriale brianzolo e leader europeo nella produzione di utensili per la meccanica, annuncia un investimento di oltre 1 milione di euro per potenziare le sue fabbriche in Lombardia.

L’Italia si conferma sempre più attrattiva per chi sceglie di investire. Secondo la nuova EY Attractiveness Survey, nel 2024 i progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in controtendenza rispetto al resto d’Europa: un segnale chiaro di fiducia ve Vai su X

FIDUCIA NEI GIOVANI: BRAVO NAPOLI! Da squadra campione d'Italia, il Napoli ha deciso di investire su Luca Marianucci, difensore livornese, prodotto delle giovanili dell'Empoli, un club che si conferma esemplare per la gestione e lo sviluppo dei talenti loca Vai su Facebook

Meloni: Italia sempre più attrattiva per chi sceglie di investire; Meloni: Italia sempre più attrattiva per chi vuole investire; Palazzo Chigi, il giudizio di Moody’s segnale importante di fiducia.

Italia Paese più attrattivo per gli investimenti esteri nel 2024: "Segnale di fiducia per la Nazione" - in controtendenza rispetto al resto d'Europa: un segnale chiaro di fiducia verso la nostra Nazione". Secondo ilgiornale.it

Meloni "Italia sempre più attrattiva per chi vuole investire" - Secondo la nuova EY Attractiveness Survey, nel 2024 i progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in ... Segnala laprovinciacr.it