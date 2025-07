Blocco diesel Euro 5 slitta di un anno

Buone notizie per i possessori di auto diesel Euro 5: il blocco previsto per il primo ottobre 2025 viene posticipato di un anno, al primo ottobre 2026. Il nuovo emendamento al Decreto Infrastrutture, annunciato dal Mit e accolto con grande soddisfazione da Salvini, offre maggiore flessibilità per le regioni coinvolte, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che potranno così pianificare con più serenità il futuro della mobilità sostenibile. La nuova norma rappresenta un passo importante verso un equilibrio tra tutela ambientale e esigenze di mobilità .

