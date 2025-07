Trump | Il Brasile sta facendo una cosa terribile nel modo in cui sta trattando l’ex presidente Bolsonaro

Donald Trump ha espresso forte preoccupazione per il modo in cui il Brasile sta trattando Jair Bolsonaro, l’ex presidente brasiliano. Con parole dure, l’ex presidente statunitense ha condannato le azioni del governo brasiliano, definendole “terribili”. Questa presa di posizione sottolinea le tensioni internazionali e l’importanza di rispettare i diritti e la dignità degli ex leader politici. La questione apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra Stati Uniti e Brasile, lasciando molte domande sul futuro diplomatico.

Il presidente americano Donald Trump si scaglia contro il trattamento del Brasile nei confronti dell'ex presidente Jair Bolsonaro. "Il Brasile sta facendo una cosa terribile nel modo in cui sta trattando l'ex presidente Bolsonaro", ha detto Trump. Trump: il Brasile sta facendo una cosa terribile contro Bolsonaro Il presidente americano Donald Trump ha parlato dell'ex .

Trump in Arabia: ha incontrato Bin Salman. Poi in Qatar: gli regalano un aereo.L’ostaggio liberato non andrà dal presidente - Donald Trump ha recentemente visitato l'Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman all'aeroporto di Riad, con la partecipazione del segretario di Stato Marco Rubio.

Lula a Trump, 'non accettiamo interferenze sul caso Bolsonaro' - "La difesa della democrazia in Brasile è una questione che riguarda i brasiliani.

Lula contro Trump - Lunedì, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha fermamente respinto quella che ha definito "interferenza" negli affari interni del Brasile, a seguito delle recenti richieste del presiden