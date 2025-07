Rapporto di Liverpool | Darwin Nunez Exit Borge più vicino con il prezzo rivelato per mossa

Il futuro di Darwin Nunez al Liverpool sembra ormai segnato: l’attaccante uruguaiano, seconda firma più costosa nella storia dei Reds, fatica a trovare continuità e potrebbe presto lasciare Anfield. Con il prezzo di partenza vicino ai 25 milioni di sterline, questa mossa rappresenta un'opportunità importante per le squadre interessate. La domanda ora è: quale sarà la prossima destinazione di Nunez?

Sito inglese: Il tempo di Darwin Nunez a Liverpool sembra essere in piedi. L’Uruguayan, che è la seconda firma più costosa di Liverpool in assoluto, ha faticato a trovare forma sotto la slot di Arne mentre il Liverpool è scappato con la Premier League la scorsa stagione, e un allontanamento da Anfield sembra inevitabile. Ha realizzato sette gol e sette assist in 47 partite la scorsa stagione, ma ha iniziato solo 17 partite, tra cui solo otto in Premier League. Ti potrebbe piacere Il prezzo di Darwin Nunez ha rivelato, mentre l’uscita del Liverpool si avvicina. L’attaccante del Liverpool Darwin Nunez sembra destinato a unirsi al Napoli (Credito immagine: Getty Images) Firmato per £ 70 milioni fissi nel 2022, c’erano grandi speranze per Nunez ad Anfield. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Rapporto di Liverpool: Darwin Nunez Exit Borge più vicino, con il prezzo rivelato per mossa

In questa notizia si parla di: liverpool - darwin - nunez - rapporto

Napoli su Darwin Nunez, il Liverpool non molla: la reazione di Manna - Napoli su Darwin Nunez: il Liverpool non molla, e la reazione di Manna si fa sentire. Per il Napoli, la corsa al bomber uruguayano rappresenta un tassello fondamentale per rinforzare la rosa e mantenere alta la competitività in Italia e in Europa.

Pausa per #Nunez, il Napoli ha fissato dei paletti economici! Il Napoli ha sospeso ogni trattativa relativa a Darwin Núñez dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota e André Silva, rispettando il lutto che ha colpito il Portogallo, il Liverpool e l’intero mondo del c Vai su Facebook

Il #Napoli continua a lavorare su Darwin #Nunez e Federico #Chiesa, ci sono dialoghi continui con il #Liverpool. ? Raffreddati un po’ i rapporti per Jadon #Sancho. [@LucaMarchetti - @SkySport] Vai su X

Perché il Milan vuole Nunez, perché può prenderlo e cosa farà con Gimenez; Calciomercato Napoli, Nunez si avvicina? Ultime news di oggi; Nunez, da flop a colpo? Il Napoli sogna il rilancio dell'uruguaiano.

Darwin Nunez ha bisogno del Napoli tonic e della disciplina di Conte (Forbes) - L'attaccante uruguaiano potrebbe però rilanciarsi a Napoli. Riporta ilnapolista.it

Napoli, Nunez in stand-by: stop alla trattativa col Liverpool. E fissato un tetto di spesa - Il Napoli ha deciso di sospendere ogni tipo di trattativa con il Liverpool per Darwin Nunez in seguito alla tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva, vittime di un incidente ... Come scrive tuttomercatoweb.com