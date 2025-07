Uomo risucchiato dal motore dell’aereo chi era La polizia lo ha inseguito sulla pista

Un episodio drammatico ha sconvolto questa mattina l’aeroporto di Orio al Serio, quando un uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo durante le operazioni sulla pista. La polizia, dopo un inseguimento emozionante, lo ha fermato, lasciando tutti senza parole. La scena ha causato una sospensione temporanea del traffico aereo, alimentando timori e domande su come si sia potuto verificare un incidente così incredibile.

Un episodio drammatico e sconvolgente ha scosso questa mattina, martedì 8 luglio, l’ aeroporto di Orio al Serio, alle porte di Bergamo. Il traffico aereo è stato sospeso per diverse ore in seguito a un tragico evento verificatosi sulla via di rullaggio, come confermato dalla società di gestione Sacbo. Le operazioni sono poi riprese attorno a mezzogiorno, ma l’intero scalo è rimasto a lungo paralizzato, con passeggeri lasciati nell’incertezza e un clima di sgomento che ha avvolto l’intera struttura. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è morto dopo essere stato risucchiato nel motore di un aereo di linea in fase di partenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

