Auto un milione di posti di lavoro in salvo con il target Ue sulle emissioni al 2035

Un milione di posti di lavoro in pericolo o pronti a salvarsi: questa la sfida cruciale che il settore dei trasporti europeo affronta con i target sulle emissioni al 2035. Secondo un recente studio di Transport & Environment, rispettare queste mete potrebbe non solo preservare milioni di occupazioni, ma anche rilanciare l’economia del continente, portandola ai livelli record del 2008 e oltre. La strada verso un futuro sostenibile è dunque anche una scelta economica strategica.

Nuovo studio pubblicato da Transport & Environment: “Il settore europeo potrebbe tornare ai livelli massimi di produzione del 2008 e aumentare dell’11% il proprio contributo all’economia”. “Mantenere i target 2035 sulle emissioni per salvare 1 milione di posti di lavoro “. Questo l’assunto che emerge da un nuovo studio pubblicato oggi da Transport & Environment (T&E), l’organizzazione indipendente europea per la decarbonizzazione dei trasporti. “Con l’ obiettivo 2035 per le auto a emissioni zero e una strategia industriale – dice T&E – il settore automotive europeo potrebbe tornare ai livelli massimi di produzione post-crisi del 2008 e aumentare dell’11% il proprio contributo all’economia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto, un milione di posti di lavoro in salvo con il target Ue sulle emissioni al 2035

In questa notizia si parla di: emissioni - auto - milione - posti

Nel 2035 nuove auto a zero emissioni - Nel 2035, le nuove auto a zero emissioni rappresentano un obiettivo chiave per l'Unione Europea, che monitorerĂ i progressi nel triennio fino al 2025 per evitare sanzioni alle case automobilistiche.

Dal primo ottobre, un milione di auto diesel Euro 5 potrebbero essere limitate nei giorni feriali in quattro regioni italiane. Matteo Salvini si sta muovendo per evitare questa restrizione. Sebbene in passato non abbia sempre portato a termine ciò che ha promess Vai su Facebook

Auto, un milione di posti di lavoro in salvo con il target Ue sulle emissioni al 2035; Niente stop alle endodermiche nel 2035? A rischio un milione di posti di lavoro; Auto, rinunciare allo stop a diesel e benzina dal 2035 costa all’Ue 1 milione di posti di lavoro e 90 miliardi.

Auto, rinunciare allo stop a diesel e benzina del 2035 costa all’Ue 1 milione di posti di lavoro e 90 miliardi - Secondo un’analisi di Transport & Environment (T&E) l’industria automobilistica europea potrebbe tornare a produrre 16,8 milioni di auto all’anno, eguagliando il picco raggiunto dopo la crisi del 2008 ... Secondo milanofinanza.it

Automotive UE: mantenere i target 2035 sulle emissioni per salvare 1 milione di posti di lavoro - Con l'obiettivo 2035 per le auto a emissioni zero e una strategia industriali, il settore automotive europeo potrebbe tornare ai livelli massimi ... Lo riporta bitmat.it