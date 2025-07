Giovani anziani e persone con disabilità Vaia | Puntare su cohousing intergenerazionale abitare insieme per costruire comunità

In un mondo in continua evoluzione, il cohousing intergenerazionale rappresenta una risposta innovativa alle sfide sociali odierne. Giovani, anziani e persone con disabilit√† trovano nel convivere condiviso un modo per rafforzare legami, combattere la solitudine e costruire comunit√† resilienti. Abitare insieme non √® solo una soluzione abitativa, ma un progetto di vita che promuove inclusione e solidariet√†. √ą il momento di ripensare il nostro modo di vivere insieme, perch√© il futuro si costruisce oggi.

"Cohousing intergenerazionale: abitare insieme per costruire comunità. In una società che cambia, anche il modo di vivere insieme deve cambiare. Le trasformazioni demografiche – l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle famiglie mononucleari, la solitudine urbana – non sono solo numeri, ma interrogativi profondi, che ci interpellano anche su che tipo di società vogliamo costruire.

