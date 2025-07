Milano cittadino cinese accusato di spionaggio | l' arrivo in tribunale

Un caso che scuote Milano e il mondo della sicurezza: Zewei Xu, cittadino cinese di 33 anni, si presenta in tribunale per l’udienza di appello. Arrestato a luglio all’aeroporto di Malpensa con un mandato internazionale degli Stati Uniti, l’informatico è accusato di spionaggio legato alle ricerche sui vaccini anti Covid. La vicenda si dipana tra accuse, difese e dubbi, lasciando aperto il futuro di un procedimento complesso e delicato.

È durata un’ora l’udienza presso la quinta Sezione penale d’Appello del tribunale di Milano, per Zewei Xu, il cittadino cinese di 33 anni arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso 3 luglio, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dagli Stati Uniti nel 2023. L’informatico cinese, accusato di spionaggio al tempo delle ricerche sui vaccini anti Covid e difeso dall’avvocato Enrico Giarda, è stato identificato e ha rifiutato l’estradizione negli Stati Uniti. Ecco il suo arrivo in tribunale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, cittadino cinese accusato di spionaggio: l'arrivo in tribunale

